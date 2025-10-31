Η αποζημίωση Διευθυντής Προϊόντος in United States στην StockX ανέρχεται σε $280K ανά year για Senior Product Manager. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $165K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της StockX. Τελευταία ενημέρωση: 10/31/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Associate Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$280K
$175K
$100K
$5K
Product Manager Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην StockX, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)