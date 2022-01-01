StockX Μισθοί

Ο μισθός της StockX κυμαίνεται από $85,570 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $472,625 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της StockX . Τελευταία ενημέρωση: 10/14/2025