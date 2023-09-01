Κατάλογος Εταιρειών
Stockbit
Stockbit Μισθοί

Ο μισθός της Stockbit κυμαίνεται από $12,882 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $25,835 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Stockbit. Τελευταία ενημέρωση: 10/25/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $17K
Επιστήμονας Δεδομένων
$12.9K
Μάρκετινγκ
$20.1K

Διαχειριστής Προϊόντος
$25.8K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Stockbit είναι Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $25,835. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Stockbit είναι $18,570.

