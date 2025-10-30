Κατάλογος Εταιρειών
Stibo Systems
Stibo Systems Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in Denmark στην Stibo Systems κυμαίνεται από DKK 724K έως DKK 1.01M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Stibo Systems. Τελευταία ενημέρωση: 10/30/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

DKK 776K - DKK 914K
Denmark
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
DKK 724KDKK 776KDKK 914KDKK 1.01M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στην Stibo Systems in Denmark φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή DKK 1,008,424. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Stibo Systems για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in Denmark είναι DKK 723,996.

Άλλοι Πόροι