Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Έργων in United States στην Stibo Systems κυμαίνεται από $116K έως $164K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Stibo Systems. Τελευταία ενημέρωση: 10/30/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$132K - $156K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$116K$132K$156K$164K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Έργων στην Stibo Systems in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $164,450. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Stibo Systems για τον ρόλο Διευθυντής Έργων in United States είναι $115,830.

