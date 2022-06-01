Κατάλογος Εταιρειών
Stanley Black & Decker
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Stanley Black & Decker Μισθοί

Το εύρος μισθών της Stanley Black & Decker κυμαίνεται από $40,603 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διαχειριστής Έργου στο χαμηλότερο άκρο έως $433,508 για Διευθυντής Προγράμματος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Stanley Black & Decker. Τελευταία ενημέρωση: 8/19/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανολόγος Μηχανικός
Median $95K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $112K
Διευθυντής Προϊόντος
Median $134K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Μηχανικός Υλικού
Median $89K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$104K
Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
$236K
Αναλυτής Δεδομένων
$42.6K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$213K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $150K
Οικονομικός Αναλυτής
$89.1K
Γραφίστας
$146K
Ανθρώπινοι Πόροι
$61.2K
Μάρκετινγκ
Median $140K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$80.4K
Διευθυντής Προγράμματος
$434K
Διαχειριστής Έργου
$40.6K
Πωλήσεις
$152K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$164K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$60.3K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$141K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Stanley Black & Decker είναι ο Διευθυντής Προγράμματος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $433,508. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Stanley Black & Decker είναι $123,000.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Stanley Black & Decker

Σχετικές Εταιρείες

  • Veeco
  • EPAM Systems
  • Sprinklr
  • Forrester
  • ThoughtWorks
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι