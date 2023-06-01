Κατάλογος Εταιρειών
Standard Metrics Μισθοί

Το εύρος μισθών της Standard Metrics κυμαίνεται από $137,200 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Επιτυχία Πελατών στο χαμηλότερο άκρο έως $211,935 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Standard Metrics. Τελευταία ενημέρωση: 8/19/2025

$160K

Εξυπηρέτηση Πελατών
$139K
Επιτυχία Πελατών
$137K
Διευθυντής Προϊόντος
$186K

Προσλήψεις
$151K
Πωλήσεις
$157K
Μηχανικός Πωλήσεων
$179K
Μηχανικός Λογισμικού
$157K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$212K
Συχνές Ερωτήσεις

El rol con mayor salario reportado en Standard Metrics es Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level con una compensación total anual de $211,935. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Standard Metrics es $156,733.

