Standard Cognition Μισθοί

Το εύρος μισθών της Standard Cognition κυμαίνεται από $130,650 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλότερο άκρο έως $316,575 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Standard Cognition . Τελευταία ενημέρωση: 8/19/2025