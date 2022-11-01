Standard Chartered Μισθοί

Το εύρος μισθών της Standard Chartered κυμαίνεται από $16,994 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Εταιρική Ανάπτυξη στο χαμηλότερο άκρο έως $502,500 για Επενδυτικός Τραπεζίτης στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Standard Chartered . Τελευταία ενημέρωση: 8/19/2025