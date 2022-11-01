Κατάλογος Εταιρειών
Standard Chartered
Standard Chartered Μισθοί

Το εύρος μισθών της Standard Chartered κυμαίνεται από $16,994 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Εταιρική Ανάπτυξη στο χαμηλότερο άκρο έως $502,500 για Επενδυτικός Τραπεζίτης στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Standard Chartered. Τελευταία ενημέρωση: 8/19/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer $22K
Lead Software Engineer $29.6K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Διευθυντής Προϊόντος
Median $52.5K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $42.7K

Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
Median $150K
Λογιστής
$204K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$26.4K
Εταιρική Ανάπτυξη
$17K
Αναλυτής Δεδομένων
$20K
Επιστήμονας Δεδομένων
$43.9K
Οικονομικός Αναλυτής
$17.1K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$39.4K
Επενδυτικός Τραπεζίτης
$503K
Σύμβουλος Διαχείρισης
$57.1K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$69.1K
Διευθυντής Προγράμματος
$60K
Διαχειριστής Έργου
$43.1K
Πωλήσεις
$56.5K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$18K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$43.3K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Standard Chartered is Επενδυτικός Τραπεζίτης at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $502,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Standard Chartered is $43,225.

Άλλοι Πόροι