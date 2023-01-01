Stability AI Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της Stability AI κυμαίνεται από $117,600 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Στελέχωση Προσωπικού στο χαμηλό άκρο έως $261,300 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Stability AI. Τελευταία ενημέρωση: 11/30/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $130K
Στελέχωση Προσωπικού
$118K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$261K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Stability AI είναι Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $261,300. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Stability AI είναι $130,000.

