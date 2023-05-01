SSOE Μισθοί

Ο διάμεσος μισθός της SSOE είναι $108,331 για έναν Ηλεκτρολόγος Μηχανικός . Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της SSOE . Τελευταία ενημέρωση: 11/30/2025