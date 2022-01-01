SS&C Technologies Μισθοί

Ο μισθός της SS&C Technologies κυμαίνεται από $10,621 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Χρηματοοικονομικός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $249,240 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της SS&C Technologies . Τελευταία ενημέρωση: 8/29/2025