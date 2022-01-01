Κατάλογος Εταιρειών
SS&C Technologies
SS&C Technologies Μισθοί

Ο μισθός της SS&C Technologies κυμαίνεται από $10,621 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Χρηματοοικονομικός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $249,240 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της SS&C Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 8/29/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Associate Software Engineer $86.8K
Software Engineer $114K
Senior Software Engineer $144K
Principal Software Engineer $200K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Δικτύων

Λογιστής
Median $65K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $89K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

Εξυπηρέτηση Πελατών
Median $64K
Προσελκυστής Προσωπικού
Median $40.3K
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$17.5K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$94.4K
Επιστήμονας Δεδομένων
$97.5K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$10.6K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$121K
Νομικός
$196K
Σύμβουλος Διοίκησης
$69.7K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$11.5K
Διαχειριστής Έργων
$52.5K
Πωλήσεις
$102K
Μηχανικός Πωλήσεων
$108K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$249K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$214K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$115K
Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος
$186K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην SS&C Technologies είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $249,240. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην SS&C Technologies είναι $97,510.

Άλλοι Πόροι