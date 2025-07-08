SS Construction Μισθοί

Ο διάμεσος μισθός της SS Construction είναι $59,700 για έναν Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας . Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της SS Construction . Τελευταία ενημέρωση: 11/30/2025