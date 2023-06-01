SRTX Μισθοί

Ο διάμεσος μισθός της SRTX είναι $49,038 για έναν Μηχανικός Λογισμικού . Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της SRTX . Τελευταία ενημέρωση: 11/30/2025