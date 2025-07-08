Κατάλογος Εταιρειών
SRS Acquiom
SRS Acquiom Μισθοί

Ο μισθός της SRS Acquiom κυμαίνεται από $120,600 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Νομικά στο χαμηλό άκρο έως $172,135 για έναν Διευθυντής Έργων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της SRS Acquiom. Τελευταία ενημέρωση: 11/30/2025

Νομικά
$121K
Διευθυντής Έργων
$172K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην SRS Acquiom είναι Διευθυντής Έργων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $172,135. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην SRS Acquiom είναι $146,368.

