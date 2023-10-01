Κατάλογος Εταιρειών
SR2
SR2 Μισθοί

Ο διάμεσος μισθός της SR2 είναι $129,777 για έναν Πωλήσεις . Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της SR2. Τελευταία ενημέρωση: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Πωλήσεις
$130K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην SR2 είναι Πωλήσεις at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $129,777. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην SR2 είναι $129,777.

