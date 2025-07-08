Squint Μισθοί

Ο διάμεσος μισθός της Squint είναι $201,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού . Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Squint . Τελευταία ενημέρωση: 11/30/2025