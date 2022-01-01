Squarespace Μισθοί

Ο μισθός της Squarespace κυμαίνεται από $59,900 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $478,333 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Squarespace . Τελευταία ενημέρωση: 11/30/2025