Squarespace Μισθοί

Ο μισθός της Squarespace κυμαίνεται από $59,900 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $478,333 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Squarespace. Τελευταία ενημέρωση: 11/30/2025

Μηχανικός Λογισμικού
L1 $133K
L2 $164K
L3 $195K
L4 $240K
L5 $277K
L6 $328K

Μηχανικός Frontend Λογισμικού

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
L5 $267K
L6 $329K
L7 $478K
Διευθυντής Προϊόντος
L3 $216K
L4 $197K
L5 $298K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Σχεδιαστής Προϊόντος
L3 $158K
L4 $198K
L6 $332K
Επιστήμονας Δεδομένων
L3 $155K
L4 $200K
Αναλυτής Δεδομένων
Median $135K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
Median $190K
Μάρκετινγκ
Median $164K
Στελέχωση Προσωπικού
Median $150K
Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη
Median $151K
Διοικητικός Βοηθός
$79.6K
Διευθυντής Επιχειρηματικών Λειτουργιών
$274K
Επιχειρηματικός Αναλυτής
$118K
Εξυπηρέτηση Πελατών
Median $59.9K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$224K
Ανθρώπινο Δυναμικό
$141K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$191K
Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων
Median $202K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

15%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

30%

ΕΤΟΣ 3

30%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Squarespace, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 15% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 30% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (30.00% ετησίως)

  • 30% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (30.00% ετησίως)

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Squarespace, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Squarespace είναι Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the L7 level με ετήσια συνολική αμοιβή $478,333. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Squarespace είναι $195,822.

