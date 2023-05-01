Κατάλογος Εταιρειών
SpotHopper
    SpotHopper is a top restaurant marketing company that has assisted thousands of restaurants in over 50 markets to increase revenue from online marketing while reducing costs and saving time.

    spothopperapp.com
    2015
    318
    $10M-$50M
