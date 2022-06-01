Κατάλογος Εταιρειών
Sportradar Μισθοί

Ο μισθός της Sportradar κυμαίνεται από $84,253 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $136,518 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Sportradar. Τελευταία ενημέρωση: 9/20/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $93.6K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$133K
Επιστήμονας Δεδομένων
$137K

Διαχειριστής Προϊόντος
$84.3K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$93.9K
Διαχειριστής Έργων
$96.5K
Συχνές Ερωτήσεις

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Sportradar este Επιστήμονας Δεδομένων at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $136,518. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Sportradar este $95,220.

