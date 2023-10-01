Spokeo Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της Spokeo κυμαίνεται από $148,500 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $228,850 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Spokeo. Τελευταία ενημέρωση: 9/20/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $149K
Επιστήμονας Δεδομένων
$157K
Μάρκετινγκ
$163K

Διαχειριστής Προϊόντος
$229K
Συχνές Ερωτήσεις

Найвищеоплачувана позиція в Spokeo - це Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $228,850. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Spokeo складає $159,975.

