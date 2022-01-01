Splunk Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της Splunk κυμαίνεται από $51,822 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Πωλήσεων στο χαμηλό άκρο έως $733,000 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Splunk. Τελευταία ενημέρωση: 8/29/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
P2 $171K
P3 $227K
P4 $300K
P5 $403K
P6 $726K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Λογισμικού Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Μηχανικός Αξιοπιστίας Ιστοτόπου

Διαχειριστής Προϊόντος
P2 $189K
P3 $219K
P4 $261K
P5 $422K
P6 $652K
P7 $733K
Πωλήσεις
P2 $121K
P3 $158K
P4 $245K
P5 $312K

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
M3 $366K
M4 $411K
M5 $563K
Σχεδιαστής Προϊόντος
P2 $150K
P3 $218K
P5 $351K

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Αρχιτέκτονας Λύσεων
P4 $229K
P5 $282K

Αρχιτέκτονας Δεδομένων

Cloud Security Architect

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $265K
Μάρκετινγκ
P2 $106K
P5 $268K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
Median $224K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
Median $145K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
Median $170K
Μηχανικός Πωλήσεων
Median $51.8K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
Median $157K
Προσελκυστής Προσωπικού
Median $141K
Τεχνικός Συγγραφέας
Median $145K
Διαχειριστής Έργων
Median $156K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
Median $425K
Λογιστής
$252K

Τεχνικός Λογιστής

Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$147K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $161K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$63.3K
Αρχηγός Επιτελείου
$371K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$229K
Αναλυτής Δεδομένων
$167K
Ανθρώπινοι Πόροι
$249K
Σύμβουλος Διοίκησης
$153K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$162K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$481K
Λειτουργίες Εσόδων
$200K
Συνολικές Αμοιβές
$241K
Ερευνητής UX
$129K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.3%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Splunk, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (8.32% τριμηνιαία)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (8.32% τριμηνιαία)

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Splunk, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Splunk is Διαχειριστής Προϊόντος at the P7 level with a yearly total compensation of $733,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Splunk is $227,427.

Άλλοι Πόροι