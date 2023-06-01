Splitit Μισθοί

Ο μισθός της Splitit κυμαίνεται από $111,401 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $392,000 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Splitit . Τελευταία ενημέρωση: 9/19/2025