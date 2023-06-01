Κατάλογος Εταιρειών
Splitit
Splitit Μισθοί

Ο μισθός της Splitit κυμαίνεται από $111,401 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $392,000 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Splitit. Τελευταία ενημέρωση: 9/19/2025

$160K

Διαχειριστής Προϊόντος
$121K
Πωλήσεις
$392K
Μηχανικός Λογισμικού
$111K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Splitit είναι Πωλήσεις at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $392,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Splitit είναι $121,284.

