Split Software Μισθοί

Ο μισθός της Split Software κυμαίνεται από $78,400 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλό άκρο έως $208,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Split Software . Τελευταία ενημέρωση: 9/19/2025