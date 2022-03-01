Κατάλογος Εταιρειών
Split Software
Split Software Μισθοί

Ο μισθός της Split Software κυμαίνεται από $78,400 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλό άκρο έως $208,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Split Software. Τελευταία ενημέρωση: 9/19/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $208K
Αναλυτής Δεδομένων
$81.6K
Ανθρώπινοι Πόροι
$78.4K

Αρχιτέκτονας Λύσεων
$174K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Split Software είναι Μηχανικός Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $208,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Split Software είναι $127,863.

