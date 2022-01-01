Splice Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της Splice κυμαίνεται από $124,375 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Χρηματοοικονομικός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $251,250 για έναν Επιχειρησιακή Ανάπτυξη στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Splice. Τελευταία ενημέρωση: 9/19/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $139K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $160K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$251K

Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$124K
Μάρκετινγκ
$235K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$220K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Splice is Επιχειρησιακή Ανάπτυξη at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $251,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Splice is $190,072.

Άλλοι Πόροι