Splashtop Μισθοί

Ο μισθός της Splashtop κυμαίνεται από $21,377 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διοικητικός Βοηθός στο χαμηλό άκρο έως $39,260 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Splashtop. Τελευταία ενημέρωση: 9/19/2025

Διοικητικός Βοηθός
$21.4K
Πωλήσεις
$34.6K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$30.4K

Μηχανικός Λογισμικού
$39.3K
Συχνές Ερωτήσεις

Самая высокооплачиваемая позиция в Splashtop — Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $39,260. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Splashtop составляет $32,508.

