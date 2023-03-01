Splashtop Μισθοί

Ο μισθός της Splashtop κυμαίνεται από $21,377 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διοικητικός Βοηθός στο χαμηλό άκρο έως $39,260 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Splashtop . Τελευταία ενημέρωση: 9/19/2025