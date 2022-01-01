Splash Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της Splash κυμαίνεται από $76,373 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $184,075 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Splash. Τελευταία ενημέρωση: 9/19/2025

$160K

Επιτυχία Πελατών
$111K
Διαχειριστής Προϊόντος
$184K
Μηχανικός Λογισμικού
$76.4K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Splash είναι Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $184,075. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Splash είναι $111,440.

