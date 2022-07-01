Κατάλογος Εταιρειών
Splash Financial
Splash Financial Μισθοί

Ο μισθός της Splash Financial κυμαίνεται από $180,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $240,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Splash Financial. Τελευταία ενημέρωση: 9/19/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $240K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $180K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$221K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Splash Financial είναι Μηχανικός Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $240,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Splash Financial είναι $221,100.

