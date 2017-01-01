Κατάλογος Εταιρειών
SPIX Industry
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
Κορυφαίες Πληροφορίες
  • Συνεισφέρετε κάτι μοναδικό για την SPIX Industry που μπορεί να βοηθήσει τους άλλους (π.χ. συμβουλές για συνεντεύξεις, επιλογή ομάδων, μοναδική κουλτούρα, κ.λπ.).
    • Σχετικά

    Voice Experience by SPIX provides intelligent voice assistants designed for technicians, transforming digital interactions and boosting productivity within the European industrial sector.

    https://spix-industry.com
    Ιστότοπος
    2013
    Έτος Ίδρυσης
    30
    Αριθμός Εργαζομένων
    $1M-$10M
    Εκτιμώμενα Έσοδα
    Έδρα

    Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

    Εγγραφείτε για επαληθευμένες προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

    Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

    Προτεινόμενες Θέσεις

      Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την SPIX Industry

    Σχετικές Εταιρείες

    • Flipkart
    • Airbnb
    • Netflix
    • Pinterest
    • Coinbase
    • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

    Άλλοι Πόροι