Spirit Airlines Μισθοί

Ο μισθός της Spirit Airlines κυμαίνεται από $91,800 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $143,100 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Spirit Airlines . Τελευταία ενημέρωση: 9/19/2025