Spirent Communications
Spirent Communications Μισθοί

Ο μισθός της Spirent Communications κυμαίνεται από $87,063 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λειτουργίες Μάρκετινγκ στο χαμηλό άκρο έως $201,000 για έναν Μηχανικός Πωλήσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Spirent Communications. Τελευταία ενημέρωση: 9/19/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $135K

Μηχανικός Δικτύων

Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$87.1K
Διαχειριστής Προϊόντος
$152K

Μηχανικός Πωλήσεων
$201K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$164K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Spirent Communications είναι Μηχανικός Πωλήσεων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $201,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Spirent Communications είναι $152,471.

Άλλοι Πόροι