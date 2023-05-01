Κατάλογος Εταιρειών
Spire Global
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Spire Global Μισθοί

Ο μισθός της Spire Global κυμαίνεται από $94,186 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $166,165 για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Spire Global. Τελευταία ενημέρωση: 9/19/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Ελέγχου
$108K
Μηχανικός Λογισμικού
$94.2K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$143K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$166K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Spire Global είναι Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $166,165. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Spire Global είναι $125,494.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Spire Global

Σχετικές Εταιρείες

  • DoorDash
  • Square
  • Tesla
  • Facebook
  • SoFi
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι