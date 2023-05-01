Spire Global Μισθοί

Ο μισθός της Spire Global κυμαίνεται από $94,186 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $166,165 για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Spire Global . Τελευταία ενημέρωση: 9/19/2025