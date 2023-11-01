Κατάλογος Εταιρειών
Spiral Scout
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Spiral Scout Μισθοί

Ο μισθός της Spiral Scout κυμαίνεται από $59,405 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $107,185 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Spiral Scout. Τελευταία ενημέρωση: 9/19/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$59.4K
Διαχειριστής Έργων
$61.5K
Μηχανικός Λογισμικού
$107K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Spiral Scout er Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $107,185. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Spiral Scout er $61,511.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Spiral Scout

Σχετικές Εταιρείες

  • Microsoft
  • Google
  • LinkedIn
  • Databricks
  • Flipkart
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι