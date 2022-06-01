SPINS Μισθοί

Ο μισθός της SPINS κυμαίνεται από $54,725 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $201,000 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της SPINS . Τελευταία ενημέρωση: 9/19/2025