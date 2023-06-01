Κατάλογος Εταιρειών
Soroban Capital Partners
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
Κορυφαίες Πληροφορίες
  • Συνεισφέρετε κάτι μοναδικό για την Soroban Capital Partners που μπορεί να βοηθήσει τους άλλους (π.χ. συμβουλές για συνεντεύξεις, επιλογή ομάδων, μοναδική κουλτούρα, κ.λπ.).
    • Σχετικά

    Soroban Capital Partners LP is an investment firm that focuses on public and private companies in the Industrial Economy, Technology, Consumer, and Payments & Information Services sectors.

    https://sorobancap.com
    Ιστότοπος
    2010
    Έτος Ίδρυσης
    45
    Αριθμός Εργαζομένων
    $1M-$10M
    Εκτιμώμενα Έσοδα
    Έδρα

    Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

    Εγγραφείτε για επαληθευμένες προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

    Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

    Προτεινόμενες Θέσεις

      Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Soroban Capital Partners

    Σχετικές Εταιρείες

    • Spotify
    • Facebook
    • Netflix
    • PayPal
    • Square
    • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

    Άλλοι Πόροι