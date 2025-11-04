Κατάλογος Εταιρειών
Sopra Banking Software
Sopra Banking Software Διευθυντής Προϊόντος Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Προϊόντος in France στην Sopra Banking Software κυμαίνεται από €76.8K έως €107K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Sopra Banking Software. Τελευταία ενημέρωση: 11/4/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

€83.3K - €101K
France
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
€76.8K€83.3K€101K€107K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Sopra Banking Software?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Προϊόντος στην Sopra Banking Software in France φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €107,304. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Sopra Banking Software για τον ρόλο Διευθυντής Προϊόντος in France είναι €76,778.

