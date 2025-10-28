Κατάλογος Εταιρειών
SOFTSWISS
SOFTSWISS Αναλυτής Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Αναλυτής Δεδομένων in Poland στην SOFTSWISS κυμαίνεται από PLN 224K έως PLN 320K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της SOFTSWISS. Τελευταία ενημέρωση: 10/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

PLN 257K - PLN 300K
Poland
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
PLN 224KPLN 257KPLN 300KPLN 320K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Block logo
+PLN 214K
Robinhood logo
+PLN 328K
Stripe logo
+PLN 73.7K
Datadog logo
+PLN 129K
Verily logo
+PLN 81.1K
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αναλυτής Δεδομένων στην SOFTSWISS in Poland φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή PLN 319,503. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην SOFTSWISS για τον ρόλο Αναλυτής Δεδομένων in Poland είναι PLN 223,925.

