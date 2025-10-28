Κατάλογος Εταιρειών
SOFTSWISS
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Εξυπηρέτηση Πελατών

  • Όλοι οι Μισθοί Εξυπηρέτηση Πελατών

SOFTSWISS Εξυπηρέτηση Πελατών Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Εξυπηρέτηση Πελατών in Poland στην SOFTSWISS κυμαίνεται από PLN 55.3K έως PLN 77K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της SOFTSWISS. Τελευταία ενημέρωση: 10/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

PLN 59.2K - PLN 69.7K
Poland
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
PLN 55.3KPLN 59.2KPLN 69.7KPLN 77K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 2 ακόμη Εξυπηρέτηση Πελατών υποβολές στην SOFTSWISS για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

Block logo
+PLN 214K
Robinhood logo
+PLN 328K
Stripe logo
+PLN 73.7K
Datadog logo
+PLN 129K
Verily logo
+PLN 81.1K
Don't get lowballed

Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη SOFTSWISS?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Εξυπηρέτηση Πελατών προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Εξυπηρέτηση Πελατών στην SOFTSWISS in Poland φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή PLN 76,979. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην SOFTSWISS για τον ρόλο Εξυπηρέτηση Πελατών in Poland είναι PLN 55,267.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την SOFTSWISS

Σχετικές Εταιρείες

  • Databricks
  • Spotify
  • Amazon
  • LinkedIn
  • Apple
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι