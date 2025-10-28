Κατάλογος Εταιρειών
SOFTSWISS
SOFTSWISS Επιχειρηματικός Αναλυτής Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιχειρηματικός Αναλυτής in Poland στην SOFTSWISS κυμαίνεται από PLN 180K έως PLN 251K ανά year.

PLN 193K - PLN 227K
Poland
PLN 180K - PLN 251K
Block logo
+PLN 214K
Robinhood logo
+PLN 328K
Stripe logo
+PLN 73.7K
Datadog logo
+PLN 129K
Verily logo
+PLN 81.1K
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη SOFTSWISS?

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιχειρηματικός Αναλυτής στην SOFTSWISS in Poland φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή PLN 250,767. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην SOFTSWISS για τον ρόλο Επιχειρηματικός Αναλυτής in Poland είναι PLN 180,038.

