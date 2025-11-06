Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Wroclaw Metropolitan Area στην SoftServe κυμαίνεται από PLN 253K ανά year για L3 έως PLN 286K ανά year για L4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Wroclaw Metropolitan Area ανέρχεται σε PLN 254K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της SoftServe. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
PLN 253K
PLN 253K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 286K
PLN 286K
PLN 0
PLN 0
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
