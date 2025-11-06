Κατάλογος Εταιρειών
SoftServe Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Wroclaw Metropolitan Area

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Wroclaw Metropolitan Area στην SoftServe κυμαίνεται από PLN 253K ανά year για L3 έως PLN 286K ανά year για L4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Wroclaw Metropolitan Area ανέρχεται σε PLN 254K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της SoftServe. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L1
(Αρχάριο Επίπεδο)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
PLN 253K
PLN 253K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 286K
PLN 286K
PLN 0
PLN 0
Προβολή 1 Περισσότερων Επιπέδων
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη SoftServe?

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Υποβολή Νέου Τίτλου

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Μηχανικός DevOps

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην SoftServe in Wroclaw Metropolitan Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή PLN 287,510. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην SoftServe για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Wroclaw Metropolitan Area είναι PLN 254,184.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την SoftServe

