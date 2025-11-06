Κατάλογος Εταιρειών
SoftServe
  • Ukraine

SoftServe Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Ukraine

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Ukraine στην SoftServe κυμαίνεται από UAH 420K ανά year για L1 έως UAH 2.74M ανά year για L5. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Ukraine ανέρχεται σε UAH 2.13M.

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L1
(Αρχάριο Επίπεδο)
UAH 420K
UAH 420K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.16M
UAH 1.16M
UAH 1.1K
UAH 0
L3
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.35M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 2.1K
Προβολή 1 Περισσότερων Επιπέδων
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη SoftServe?

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Μηχανικός DevOps

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην SoftServe in Ukraine φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή UAH 3,511,452. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην SoftServe για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Ukraine είναι UAH 2,131,953.

