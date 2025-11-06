Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Ukraine στην SoftServe κυμαίνεται από UAH 420K ανά year για L1 έως UAH 2.74M ανά year για L5. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Ukraine ανέρχεται σε UAH 2.13M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της SoftServe. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L1
UAH 420K
UAH 420K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.16M
UAH 1.16M
UAH 1.1K
UAH 0
L3
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.35M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 2.1K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
