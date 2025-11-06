SoftServe Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Lviv Metropolitan Area

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Lviv Metropolitan Area στην SoftServe κυμαίνεται από UAH 552K ανά year για L1 έως UAH 2.15M ανά year για L4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Lviv Metropolitan Area ανέρχεται σε UAH 2.01M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της SoftServe. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο Προσθήκη Αποζ. Σύγκριση Επιπέδων

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους L1 ( Αρχάριο Επίπεδο ) UAH 552K UAH 552K UAH 0 UAH 0 L2 UAH 1.19M UAH 1.19M UAH 585.2 UAH 0 L3 UAH 2.55M UAH 2.55M UAH 0 UAH 0 L4 UAH 2.15M UAH 2.14M UAH 0 UAH 7K Προβολή 1 Περισσότερων Επιπέδων

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

