SoftServe Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Krakow Metropolitan Area

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Krakow Metropolitan Area στην SoftServe κυμαίνεται από PLN 191K ανά year για L2 έως PLN 309K ανά year για L4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Krakow Metropolitan Area ανέρχεται σε PLN 246K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της SoftServe. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο Προσθήκη Αποζ. Σύγκριση Επιπέδων

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους L1 ( Αρχάριο Επίπεδο ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L2 PLN 191K PLN 191K PLN 0 PLN 0 L3 PLN 239K PLN 239K PLN 0 PLN 0 L4 PLN 309K PLN 309K PLN 0 PLN 0 Προβολή 1 Περισσότερων Επιπέδων

+ PLN 217K + PLN 333K + PLN 74.8K + PLN 131K + PLN 82.2K Don't get lowballed

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

​ Φίλτρο Πίνακα Εγγραφή Προσθήκη Προσθήκη Αμοιβής Προσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία Τοποθεσία | Ημερομηνία Όνομα Βαθμίδας Ετικέτα Έτη Εμπειρίας Σύνολο / Στην Εταιρεία Συνολική Αποζημίωση ( PLN ) Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους Δεν βρέθηκαν μισθοί Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Προσλήψεις; Δημιουργήστε μια διαδραστική προσφορά

Συμβάλλετε

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη SoftServe ?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας Εγγραφείτε για επαληθευμένες Μηχανικός Λογισμικού προσφορές . Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα → Εισάγετε το Email σας Εισάγετε το Email σας Εγγραφή Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι Υποβολή Νέου Τίτλου