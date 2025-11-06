Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Krakow Metropolitan Area στην SoftServe κυμαίνεται από PLN 191K ανά year για L2 έως PLN 309K ανά year για L4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Krakow Metropolitan Area ανέρχεται σε PLN 246K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της SoftServe. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 191K
PLN 191K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 239K
PLN 239K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 309K
PLN 309K
PLN 0
PLN 0
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
