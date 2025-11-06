Κατάλογος Εταιρειών
SoftServe
  • Μισθοί
  • Μηχανικός Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Λογισμικού

  • Guadalajara Metropolitan Area

SoftServe Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Guadalajara Metropolitan Area

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Guadalajara Metropolitan Area στην SoftServe ανέρχεται σε MX$710K ανά year για L2. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Guadalajara Metropolitan Area ανέρχεται σε MX$764K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της SoftServe. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L1
(Αρχάριο Επίπεδο)
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$710K
MX$710K
MX$0
MX$0
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Block logo
+MX$1.11M
Robinhood logo
+MX$1.7M
Stripe logo
+MX$383K
Datadog logo
+MX$670K
Verily logo
+MX$421K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη SoftServe?

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Μηχανικός DevOps

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην SoftServe in Guadalajara Metropolitan Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή MXMX$25,610,376. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην SoftServe για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Guadalajara Metropolitan Area είναι MXMX$14,622,217.

