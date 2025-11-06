Κατάλογος Εταιρειών
SoftServe
  Bulgaria

SoftServe Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Bulgaria

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Bulgaria στην SoftServe κυμαίνεται από BGN 59.3K ανά year για L2 έως BGN 61.9K ανά year για L3. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Bulgaria ανέρχεται σε BGN 57.8K.

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L1
(Αρχάριο Επίπεδο)
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN 59.3K
BGN 56.3K
BGN 0
BGN 3K
L3
BGN 61.9K
BGN 61.9K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη SoftServe?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην SoftServe in Bulgaria φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή BGN 129,178. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην SoftServe για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Bulgaria είναι BGN 61,776.

