SoftServe Επιχειρηματικός Αναλυτής Μισθοί στη Poland

Η αποζημίωση Επιχειρηματικός Αναλυτής in Poland στην SoftServe ανέρχεται σε PLN 209K ανά year για L4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Poland ανέρχεται σε PLN 211K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της SoftServe. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο Προσθήκη Αποζ. Σύγκριση Επιπέδων

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους L1 PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L2 PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L3 PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L4 PLN 209K PLN 209K PLN 0 PLN 0 Προβολή 1 Περισσότερων Επιπέδων

+ PLN 217K + PLN 333K + PLN 74.8K + PLN 131K + PLN 82.2K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

