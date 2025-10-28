Κατάλογος Εταιρειών
Softeq
Softeq Επιχειρηματικός Αναλυτής Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Επιχειρηματικός Αναλυτής in Poland στην Softeq ανέρχεται σε PLN 221K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Softeq. Τελευταία ενημέρωση: 10/28/2025

Μέσος Μισθός
Softeq
Business Analyst
Warsaw, MZ, Poland
Σύνολο ανά έτος
PLN 221K
Επίπεδο
Senior
Βάση
PLN 221K
Stock (/yr)
PLN 0
Μπόνους
PLN 0
Έτη στην εταιρεία
5 Έτη
Έτη εμπειρίας
8 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Softeq?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιχειρηματικός Αναλυτής στην Softeq in Poland φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή PLN 306,675. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Softeq για τον ρόλο Επιχειρηματικός Αναλυτής in Poland είναι PLN 221,160.

