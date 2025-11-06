SoftBank Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Greater Tokyo Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Greater Tokyo Area στην SoftBank ανέρχεται σε ¥5.89M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της SoftBank. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025

Μέσος Μισθός SoftBank Software Engineer Tokyo, TY, Japan Σύνολο ανά έτος ¥5.89M Επίπεδο L3 Βάση ¥3.35M Stock (/yr) ¥0 Μπόνους ¥2.54M Έτη στην εταιρεία 4 Έτη Έτη εμπειρίας 4 Έτη

+ ¥8.64M + ¥13.25M + ¥2.98M + ¥5.21M + ¥3.28M

