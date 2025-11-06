Κατάλογος Εταιρειών
SoftBank
SoftBank Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Greater Tokyo Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Greater Tokyo Area στην SoftBank ανέρχεται σε ¥5.89M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της SoftBank. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025

Μέσος Μισθός
company icon
SoftBank
Software Engineer
Tokyo, TY, Japan
Σύνολο ανά έτος
¥5.89M
Επίπεδο
L3
Βάση
¥3.35M
Stock (/yr)
¥0
Μπόνους
¥2.54M
Έτη στην εταιρεία
4 Έτη
Έτη εμπειρίας
4 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη SoftBank?
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην SoftBank in Greater Tokyo Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ¥14,567,298. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην SoftBank για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Greater Tokyo Area είναι ¥3,573,168.

