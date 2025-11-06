Κατάλογος Εταιρειών
Socure
Socure Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί στη New York City Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Επιστήμονας Δεδομένων in New York City Area στην Socure ανέρχεται σε $210K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Socure. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Socure
Data Scientist
New York, NY
Σύνολο ανά έτος
$210K
Επίπεδο
Lead Data Scientist
Βάση
$210K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
3 Έτη
Έτη εμπειρίας
7 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Socure?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Socure, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιστήμονας Δεδομένων στην Socure in New York City Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $218,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Socure για τον ρόλο Επιστήμονας Δεδομένων in New York City Area είναι $160,000.

Άλλοι Πόροι