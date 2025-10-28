Κατάλογος Εταιρειών
Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in India στην Societe Generale κυμαίνεται από ₹1.69M ανά year για L1 έως ₹2.69M ανά year για L7. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in India ανέρχεται σε ₹1.96M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Societe Generale. Τελευταία ενημέρωση: 10/28/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L1
(Αρχάριο Επίπεδο)
₹1.69M
₹1.56M
₹2.7K
₹127K
L2
₹2.35M
₹2.19M
₹0
₹153K
L3
₹2.24M
₹2.05M
₹0
₹185K
L4
₹2.61M
₹2.39M
₹0
₹216K
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Societe Generale in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹3,661,308. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Societe Generale για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in India είναι ₹1,965,767.

